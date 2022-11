Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Plön Täter setzen Blitzer-Anhänger in Brand Von dpa | 01.11.2022, 12:30 Uhr

Unbekannte Täter haben ein am Straßenrand abgestelltes Blitzgerät in Bothkamp (Kreis Plön) beschädigt. Ein Anwohner hatte wegen eines Feuers am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr den Notruf alarmiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beamte stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass der abgestellte Anhänger mit Blitzgerät in Flammen gestanden hatte. Das Feuer erlosch von selbst. Ob das Blitzgerät noch funktioniert, stand zunächst nicht fest. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen. Das Blitzgerät gehört dem Kreis Plön.