Fischerei Sylter Austern ziehen vom Watt ins Winterlager Von dpa | 07.12.2022, 07:51 Uhr

Auf Sylt werden derzeit Hunderttausende Austern vom Watt in Meerwasserbecken an Land gebracht. Die Schalentiere, die hier in Deutschlands einziger Austernzucht gezüchtet werden, kommen ins Winterlager in den Betrieb nach List. Der Grund: Bei Eisgang könnten die Schalentiere zerdrückt und die ganze Ernte zerstört werden, sagt Christoffer Bohlig, Betriebsleiter der Dittmeyer's Austern-Compagnie. Insgesamt werden rund eine Million Austern ins Winterquartier gebracht. Im März werden die Austern wieder zurück in die Blidselbucht zwischen List und Kampen gebracht.