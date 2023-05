Auch an verlängerten Wochenenden wie Pfingsten zieht es zahlreiche Touristen nach Sylt. Archivfoto: IMAGO/Chris Emil Janssen up-down up-down Sylt, St. Peter-Ording, Göhren Wann ist viel zu viel? - Tourismus an den Küsten Von Birgitta von Gyldenfeldt, Christopher Hirsch und Eva-Maria-Mester | 28.05.2023, 12:05 Uhr

Zu voll, zu laut, zu teuer. So empfinden viele Einwohner von beliebten Urlaubsorten ihre Heimat in der Saison. Einige sprechen von Overtourism. Dieses Gefühl muss ernst genommen werden, sagen Experten. Aber gibt es wirklich zu viele Urlauber an den Küsten?