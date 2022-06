Nur wenige Reisende sind bei regnerischem Wetter am Bahnhof Westerland (Sylt) zu sehen. Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa FOTO: Bodo Marks 9-Euro-Ticket Sylt bereitet sich auf zusätzliche Besucher vor Von dpa | 30.05.2022, 11:10 Uhr

Zum Start des 9-Euro-Tickets am Mittwoch bereitet sich die Insel Sylt mit verschiedenen Maßnahmen auf zusätzliche Gäste vor. In einem Kooperationsteam für Mobilität und Service arbeiten dafür DB Regio, DB Station&Service, Nah.SH und die Sylt Marketing mit den Gemeinden der Insel zusammen. „Dabei geht es uns um die Sache: Ein gutes Urlaubserlebnis, eine möglichst reibungslose An- und Abreise und einen nahtlosen Arbeitsweg für Pendler“, sagte der Geschäftsführer von Sylt Marketing, Moritz Luft, am Montag.