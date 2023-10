Die Zeiten, in denen ein kurzer Rock für geschockte Gesichter sorgte, sind längst vorbei. Sex und Pornografie sind heute nur noch selten Tabuthemen. Erlaubt ist, was gefällt und jeder Erwachsene kann und darf seine Gelüste ausleben, wie und wo er das möchte - natürlich so lange alles im gesetzlichen Rahmen ist und niemand belästigt wird.

Dementsprechend gibt es in den meisten Städten heute einen Sexshop, ein Strip-Lokal oder auch ein Bordell - in Neumünster eröffnet beispielsweise bald ein Swingerclub. Oftmals sind solche Einrichtungen an bestimmten Orten aber verboten - insbesondere dort, wo Kinder sind.

Dabei ist der Jugendschutz nur ein Thema, denn manche befürchten, dass in der Nähe dieser Einrichtungen auch kriminelle Aktivitäten stattfinden. Darunter Zwangsprostitution sowie Menschen- und Drogenhandel. Auf der anderen Seite wollen viele Betreiber von so einem Image weg und präsentieren sich modern und „sauber“.

Was würden Sie davon halten, wenn in ihre Nachbarschaft so ein Betrieb eröffnet? Stimmen Sie in unserer Umfrage des Tages ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.