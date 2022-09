Schokolade, Chips, Fruchtgummi, Lakritz: „World of Sweets“ hat über 800 Marken auf Lager. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Weihnachten in SH 100 Tage bis Heiligabend – ein Blick ins Paradies der Süßigkeiten Von Kay Müller | 15.09.2022, 04:34 Uhr

„World of Sweets” im Kreis Segeberg ist Deutschlands größter Versandhändler für Süßwaren. Was das Unternehmen mit einer Apotheke zu tun hat, was Mitarbeiter dort dürfen und was der Naschi-König von SH am liebsten mag, verrät ein Blick hinter die Kulissen.