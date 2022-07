ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Seeger up-down up-down Plön Sucheinsatz von Feuerwehr und THW bei alter Bunkeranlage Von dpa | 07.07.2022, 12:58 Uhr

Polizei und Feuerwehr suchen auf dem Gelände einer alten Militäranlage in Mönkeberg (Kreis Plön) nach einer möglicherweise verschütteten Person. Jugendliche hatten sich am späten Mittwochabend bei der Polizei gemeldet, nachdem sie an einem Erdloch Handyvideos gedreht und später beim Sichten des Materials Hilferufe auf den Aufnahmen gehört hätten, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Donnerstag. Zuerst berichteten der Radiosender RSH und die Zeitung „Kieler Nachrichten“.