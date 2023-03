Suche nach möglichem Blindgänger unter Kita Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Notfall Suche nach möglichem Blindgänger unter Kita dauert an Von dpa | 01.03.2023, 14:32 Uhr

Experten des Kampfmittelräumdienstes suchen unter einer Kindertagesstätte in Schwentinental bei Kiel weiter nach einem verdächtigen Gegenstand. Noch sei unklar, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handele, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch. Im Oktober hatten Luftbildauswerter bei einer Überprüfung des Geländes im Rahmen geplanter Bauarbeiten in der Straße einen Verdachtspunkt unter dem Gebäude ausgemacht.