Stürmisches Wetter ist an der Ostsee angesagt. Symbolfoto: Bernd Wüstneck Wind bis zu 110 km/h Sturmwarnung: Wo sie in SH am Wochenende besser zu Hause bleiben Von Dania Isabell Martin | 13.01.2023, 12:46 Uhr

Wer am Wochenende in Schleswig-Holstein unterwegs ist, sollte sich wappnen. Denn es wird nicht nur nass, sondern vor allem an den Küsten auch stürmisch.