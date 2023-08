Orkanartige Böen auf Sylt Sturmtief „Zacharias“: Das erwartet Schleswig-Holstein am Montag Von Inga Kausch | 07.08.2023, 08:33 Uhr Sturmflut Symbolfoto: grafikfoto.de up-down up-down

Am Montag und Dienstag wird es ungemütlich in Schleswig-Holstein. Sturmtief „Zacharias“ sorgt für teils schwere Sturmböen. Auch orkanartige Böen sind an exponierten Lagen wie auf Sylt möglich. Meteorologe Ronny Büttner mit der aktuellen Vorhersage.