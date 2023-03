Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Unwetter Sturmtief verursacht Schäden auf Sylt Von dpa | 07.03.2023, 12:11 Uhr

Schwere Sturmböen haben auf Sylt Schäden verursacht. In Westerland lösten sich bei einem Neubau Teile einer Dachkonstruktion und sowie eines Gerüsts, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg am Dienstag sagte. Gefahr durch herabfallende Teile habe jedoch nicht bestanden. Die Feuerwehr war demnach vor Ort, um die Stelle zu sichern. In Tinnum schlug aufgrund des Sturms die Tür eines Autos gegen ein anderes Fahrzeug und im Osten der Insel riss der Sturm das Rotlicht einer Ampel heraus. In beiden Fällen war die Polizei vor Ort. Laut eines Sprechers des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Höchstgeschwindigkeit des Sturmtiefs am Dienstagvormittag bei 103 Kilometern pro Stunde. Ab dem Mittag soll der Wind wieder nachlassen.