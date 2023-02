Wind Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Wetter Sturmtief sorgt im Norden für starken Wind und Sturmböen Von dpa | 01.02.2023, 07:28 Uhr

Am Mittwoch bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein windig. Im Verlauf des Tages kommt es im Binnenland zu Windböen um die 55 km/h, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Gebietsweise frischt der Wind auf und es kann zu Sturmböen mit bis zu 80 km/h kommen. An der Küste, auf den Nordseeinseln und in Gebieten mit Gewittern hält der Deutsche Wetterdienst einzelne schwere Sturmböen mit bis zu 95 hm/h für möglich. Erst in der Nacht zum Donnerstag soll der Wind langsam abnehmen.