Wetter Sturmtief bringt Orkanböen auf den Inseln und an die Küsten Von dpa | 15.01.2023, 11:19 Uhr

Der Sturm wird am Sonntag im Norden ordentlich an den Häusern, Zäunen und Bäumen rütteln. Vor allem an der Küste und auf den Inseln wird es ruppig. Die Wasserstände von Elbe und Nordsee steigen am Nachmittag. Der Hamburger Fischmarkt könnte leicht überschwemmt werden.