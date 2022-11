150 Jahre nach dem Jahrtausend-Hochwasser an der Ostseeküste Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Klimakatastrophen Sturmflut vor 150 Jahren: Warnung vor „Katastrophen-Demenz“ Von dpa | 09.11.2022, 10:28 Uhr

Anlässlich des Jahrestages der schwersten dokumentierten Sturmflut der westlichen Ostsee vor 150 Jahren hat der Sturmflut-Experte Arne Arns vor sogenannter „Katastrophen-Demenz“ gewarnt. „Es wird leider zu oft vergessen, dass wir in einer Umgebung leben, wo wir permanent den Gefahren durch Sturmfluten ausgesetzt sind“, wurde der Professor für Küstenschutz und Küstendynamik an der Universität Rostock in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert.