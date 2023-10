Unwetter Sturmflut: 150 Einsätze der Kieler Feuerwehr in 24 Stunden Von dpa | 21.10.2023, 08:51 Uhr | Update vor 8 Min. Sturmflut an der Ostseeküste Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down

Zu 150 wetterbedingten Einsätzen ist die Kieler Feuerwehr in den letzten 24 Stunden ausgerückt. Vor allem umgestürzte Bäume, die Straßen versperrten, mussten die Feuerwehrleute beseitigen, wie der Lagedienst der Leitdienststelle Mittel in Kiel der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Samstag mitteilte. Ein Baum sei auch auf eine Bahnstrecke gefallen. „Allerdings war das jetzt keine Hauptverkehrsstrecke, die das betraf“, so der Lagedienst weiter. „Gemerkt hat das bestimmt keiner.“