Die Kaltfront eines Sturmtiefs über der norwegischen See greift laut Deutschem Wetterdienst ab Mittwoch auf Schleswig-Holstein und Hamburg über und schwenkt im Laufe des Tages südwärts. Auf Sylt und an der Westküste kam es bereits zu Sturmböen von bis zu 75 km/h sowie Regenschauern. Im Binnenland muss man sich aktuell auf Windböen um 55 km/h einstellen. Nördlich des Kanals werden stürmische Böen um 65 km/h erwartet. Bis zum Abend wird der Wind nachlassen.

Vom späten Nachmittag bis Donnerstagfrüh sind im Bereich der Elbe dann Regenschauer, teils mit Mengen zwischen 25 und 40 l/qm möglich.

Regen und Sturmböen am Freitag in Schleswig-Holstein

Zum Wochenende hin werden Temperaturen von 15 Grad und mehr in Schleswig-Holstein erwartet. Da die Kaltfront aus dem Norden dann auf warme Luft aus dem Mittelmeerraum trifft, wird es allerdings noch einmal stürmisch. Auf den Nordseeinseln sowie an der Küste müssen sich die Menschen auf teilweise starke Böen zwischen 80 und 100 km/h am Freitag einstellen. Außerdem wird es immer wieder zu Regen – eventuell auch Gewittern – kommen.

Ab der zweiten Tageshälfte wird es dann im Binnenland oberhalb des Kanals stürmisch mit Windstärken von bis zu 80 km/h. „Im Osten und Süden von Schleswig-Holstein wird der Wind deutlich milder sein, in Lauenburg besteht auch die Chance auf ein wenig Sonne. Ansonsten bleibt es überall bewölkt“, so Heiko Wieso, Meteorologe bei der Wetter Welt in Kiel.

Sturmböen können Bäume zum Umsturz bringen

In der Nacht zu Samstag wird der Wind abflauen und Richtung Südost ziehen. „Solche Stürme sind nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit. Allerdings sind die Bäume noch voller Laub und damit steigt die Gefahr, dass sie vom Wind mitgerissen werden. Wenn man nicht unbedingt das Haus verlassen muss, ist es zu empfehlen, am Freitag zu Hause zu bleiben“, sagt der Meteorologe.