Sturmtief „Zacharias“ Heftiger Sommersturm in SH erwartet: Bahn warnt bereits jetzt vor Störungen und | 06.08.2023, 14:16 Uhr Von Inga Kausch Inga Gercke | 06.08.2023, 14:16 Uhr Durch den erwarteten Sommersturm könnten umgestürzte Bäume und Äste den Bahnverkehr stören. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt up-down up-down

Da braut sich was zusammen: Am Montag erwarten Meteorologen das Sturmtief „Zacharias“ mit stürmischen Böen mit Orkanpotential in Schleswig-Holstein. Bereits jetzt warnt die Deutsche Bahn über soziale Netzwerke vor eventuellen Ausfällen.