Auf den nordfriesischen Inseln Föhr, Amrum und Sylt fegt ein Sturm. Bereits in der Nacht zu Dienstag sorgte das Tiefdruckgebiet für eine unruhige Nacht. Am Dienstagvormittag ist jedoch die „oberste Fahnenstange“ erreicht, weiß Meteorologe Kent Heinemann von der Wetterwelt in Kiel. Heißt: Der Sturm wird auf den Inseln am Dienstag abnehmen.

Der Wind wandere dafür aufs Festland Schleswig-Holstein. Von Nordfriesland zieht das Sturmtief Lee bis nach Angeln im Kreis Schleswig-Flensburg. „Hier kann es im Laufe des Tages zu Schauern und Gewitter kommen“, weiß Heinemann.

Das Wetter am Mittwoch und Donnerstag in Schleswig-Holstein

Am Mittwoch beruhige sich das Wetter wieder. An der Nordsee sei mit Hochwasser zu rechnen, eine Sturmflut bleibe aber aus, schätzt der Meteorologe die Wettervorhersage für Mittwoch ein. „Am Vormittag sind vereinzelt stürmische Böen möglich“, sagt Heinemann.

Donnerstag erwartet Schleswig-Holstein zunächst sommerliche Temperaturen. „In der Region Ostholstein, Kiel und Lübeck erreichen wir sommerlichen 25 Grad, ehe ein neues Tief eine Kaltfront von der Nordsee an die Ostküste bringt“, sagt Heinemann, am Donnerstagabend erreicht der Sturm den Osten und bringt viel Regen und Gewitter mit sich.

Kehrt der Sommer zum Wochenende nach Schleswig-Holstein zurück?

Zum Wochenende beruhige sich das Wetter wieder und es werde sommerlicher. Zumindest was den Himmel angeht. „So warm wie am Donnerstag wird es nicht, aber dafür lässt sich die Sonne blicken. Sonne und nicht zu warm, so wie es die Schleswig-Holsteiner mögen“, sagt Heinemann, vereinzelt sei dennoch mit Schauern zu rechnen.