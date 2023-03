Stürmisches Wetter in Schleswig-Holstein: Vor allem auf Sylt wird es ab Dienstag besonders ungemütlich. Archivfoto: Kay Nietfeld up-down up-down Märzwinter in Norddeutschland Sturmtief, Schnee und Glätte: Das erwartet Schleswig-Holstein am Dienstag Von Raissa Waskow | 06.03.2023, 14:25 Uhr | Update vor 52 Min.

Die Menschen in Schleswig-Holstein müssen sich in den kommenden Tagen auf ungemütliches Wetter einstellen. Nach dem Schneefall kommt der Sturm – und der hat es in sich.