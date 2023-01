Wind Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Wetter Stürmischer Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet Von dpa | 30.01.2023, 07:48 Uhr

Die Menschen im Norden erwartet am Montag ein stürmischer Tag. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreichen die Fronten eines nordeuropäischen Sturmtiefs wiederholt Schleswig-Holstein und Hamburg, was zu stürmischem Wetter im Inland mit Sturmböen der Stärke sieben bis neun und schweren Sturmböen bis zur Stärke zehn an der Nordsee und auf Fehmarn führt.