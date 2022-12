Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Kostenzuschuss Studierende Grenzpendler bekommen Energiepauschale vom Land Von dpa | 16.12.2022, 16:18 Uhr

Schleswig-Holstein will Studierenden aus dem Land, die im EU-Ausland studieren und nicht vom Bund mit einer Pauschale von 200 Euro unterstützt werden, mit einem Energiekostenzuschuss helfen. Dies kündigte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag im Landtag an. Das Geld soll nun in gleicher Höhe aus einem Landesprogramm fließen. Einem Ministeriumssprecher zufolge geht es um einige Hundert Studenten. Auch Fachschüler sollen den Zuschuss erhalten.