Studie der Medizinischen Hochschule Hannover So gesund ist E-Bike-Fahren Von Sina Wilke | 15.07.2023, 22:15 Uhr

Radfahren ist gesund – aber was ist mit E-Bike-Fahren? Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover haben in einer großen Studie untersucht, was das Radeln mit Elektroantrieb für die Gesundheit bringt.