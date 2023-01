Windräder Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Hochschulen Studenten aus Flensburg erzeugen in Schottland grünen Strom Von dpa | 21.01.2023, 08:46 Uhr

Insgesamt 16 Master-Studierende der Universität Flensburg, die aus dem globalen Süden kommen, werden von Dienstag an in Schottland lokale Partner bei der Erzeugung grünen, gemeinwohlorientierten Stroms unterstützen. Der mehrwöchige Aufenthalt in Dunbar ist Kernstück des Masterstudienganges „Energie- und Umweltmanagement für Entwicklungsländer“, wie die Europa-Universität Flensburg mitteilte.