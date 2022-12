Windräder Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Alternativ-Energien Strom aus erneuerbaren Energien 2021 rückläufig Von dpa | 13.12.2022, 10:01 Uhr

Im vergangenen Jahr sind in Schleswig-Holstein 23,2 Millionen Megawattstunden (MWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt worden. Das seien 59,1 Prozent der gesamten Stromproduktion, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag mit. Rechnerisch konnte somit der Stromverbrauch in Schleswig-Holstein (16,3 Mio MWh) zu rund 140 Prozent aus Erneuerbaren gedeckt werden. Der Anteil der Stromerzeugung aus Atomenergie betrug 30,6 Prozent. Die fossilen Energieträger erreichten einen Anteil von 9,6 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein rund 39,3 Millionen MWh Strom erzeugt. Das waren 0,1 Prozent mehr als im Vorjahr.