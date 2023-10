Am Montag, 16. Oktober, um 16.40 Uhr kam es in der Obdachlosenunterkunft an der Meldorfer Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein 48-jähriger Bewohner griff im Streit einen 71-jährigen Mitbewohner an und verletzte diesen durch mehrere Schläge am Kopf.

Einsatzkräfte brachten den schwer verletzten Mitbewohner ins WKK Heide, sein Zustand sei derzeit stabil, teilt die Polizei mit. Der 48-jährige Heider wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen derzeit, ob eine Vorführung vor den Haftrichter erfolgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.