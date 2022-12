Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Streit um Tisch in Kneipe endet mit Körperverletzungen Von dpa | 16.12.2022, 14:16 Uhr

Zwei Männer im Alter von 33 und 44 Jahren sind bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Lübecker Innenstadt verletzt worden. Polizeiangaben vom Freitag zufolge war der 33-Jährige am Donnerstagabend mit einer Gruppe von Gästen in einen Streit vermutlich um einen Tisch geraten. Drei Männer im Alter von 21, 22 und 30 Jahren stehen im Tatverdacht, dabei auf den Mann eingeschlagen zu haben. Der 44-Jährige habe versucht den Streit zu schlichten und sei dabei auf den Boden geschubst worden.