Am Mittwoch streiken viele Apotheken in SH, um gegen die Honorarregelung zu protestieren. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Offene Apotheken in SH Apothekerstreik am 14. Juni – Hier bekommen Sie trotzdem Medikamente Von Julia Weilnböck | 12.06.2023, 12:46 Uhr

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat zu einem Protesttag am 14. Mai aufgerufen. Auch in Schleswig-Holstein haben zahlreiche Apotheken angekündigt, am Mittwoch zu schließen.