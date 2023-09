Bahnverkehr Strecke der Bäderbahn wird stillgelegt Von dpa | 08.09.2023, 14:35 Uhr | Update vor 1 Std. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bäderbahn im Kreis Ostholstein wird spätestens im Jahr 2030 stillgelegt. Das gab das Verkehrsministerium Schleswig-Holstein am Freitag offiziell bekannt. Bei einer Abwägung sei man gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem Eisenbahnbundesamt zu dem Ergebnis gekommen, dass das Risiko für die Feste Fehmarnbeltquerung zu groß wäre, wenn man an der parallelen Planung für den Weiterbetrieb der Bäderbahn festhielte, sagte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Tobias von der Heide (CDU). Derzeit baut die Bahn eine teilweise neue Schienenstrecke zum geplanten Straßen- und Eisenbahntunnel, der voraussichtlich von 2029 an Deutschland und Dänemark verbinden soll.