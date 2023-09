Bericht von Volker Wissing Straßenbauprojekte in Schleswig-Holstein fast doppelt so teuer wie geplant Von Henning Baethge | 08.09.2023, 20:00 Uhr Ausbau der A 21 bei Nettelsee: Das Projekt verschlingt deutlich mehr Geld als geplant. Foto: Staudt up-down up-down

Die Kosten für die Straßenbauprojekte des Bundes in Schleswig-Holstein steigen stark an – und verdreifachen sich in zwei Fällen sogar. Die Grünen fordern einen Stopp von Neubauten wie der Küstenautobahn A20.