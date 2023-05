Strandbars an der Ostseeküste Foto: Jonas Walzberg/dpa/Produktion up-down up-down Tourismus Strandbars an der Ostseeküste vermitteln Urlaubsfeeling Von dpa | 30.05.2023, 06:18 Uhr

Imbisswagen an der Promenade war gestern: Seit einigen Jahren breitet sich an den Ostseestränden ein neuer Trend aus. Strandbars bieten ihren Gästen kühle Getränke, bunte Cocktails und leckere Speisen an. Und ein unbeschwertes Urlaubsgefühl mit den Füßen im Sand.