Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben am Freitagabend den 400.000. Besucher begrüßt. „Anders als 2019 und 2022 war es diesmal sogar schon in der 69. Vorstellung und nicht erst in der 72. und letzten Aufführung“, teilten die Veranstalter mit. Die Besucherin des Abenteuers „Winnetou I - Blutsbrüder“ sei mit ihrem Mann, den beiden Söhnen und der Schwiegermutter ins Freilichttheater am Kalkberg gekommen.