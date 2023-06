Oft bleiben Plätze im Wartezimmer leer, weil Patienten ihre Termine nicht absagen. Symbolfoto: dpa/Daniel karmann up-down up-down Umfrage des Tages Strafgebühr für versäumte Arzt-Termine: Was halten Sie von dem Vorschlag? Von shz.de | 08.06.2023, 06:45 Uhr

Über die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung der Bundesländer bekommen Patienten Termine bei Ärzten und Psychotherapeuten vermittelt. Eine Auswertung in Bremen hat jetzt ergeben: Jeder fünfte taucht dann allerdings gar nicht in der Praxis auf. Das soll nun Konsequenzen haben. Was halten Sie von einer möglichen Strafgebühr?