„Wohlstandsgefährdende Blütenträume“: FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki kritisiert die Grünen. Foto: Frank Molter up-down up-down Streit um Küstenautobahn Stopp für A20? Wolfgang Kubicki und Tobias Koch attackieren Grüne Von Henning Baethge | 21.11.2022, 12:50 Uhr

Die Grünen in Berlin wollen den Weiterbau der A20 kippen. Vom eigenen Koalitionspartner FDP kommt scharfe Kritik. Und die CDU in Schleswig-Holstein greift die Ampel-Bundesregierung an.