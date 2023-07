Zugausfall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Zugverkehr Störung einer Oberleitung führt zu Zugausfällen Von dpa | 27.07.2023, 13:04 Uhr

Aufgrund einer Störung an einer Oberleitung in Elmshorn ist der Zugverkehr am Donnerstag zwischen Hamburg und Neumünster stark eingeschränkt gewesen. Erst gegen Mittag konnte die Störung behoben werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Vereinzelt könne es noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen, hieß es. Die Ausfälle betrafen den Zugverkehr von und nach Hamburg in Fahrtrichtung Kiel, Flensburg und Westerland. Die Störung der Oberleitung begann um 10:40 Uhr.