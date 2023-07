Router Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Telekommunikation Störung bei Vodafone: Rund 35.000 Kunden betroffen Von dpa | 08.07.2023, 21:35 Uhr

Von einer Störung beim Mobilfunkanbieter Vodafone sind nach Angaben des Unternehmens am Samstag in Norddeutschland rund 35.000 Kunden betroffen. Ausgefallen seien Internet, Telefonie und Fernsehen über das Kabelnetz, sagte ein Sprecher am Samstagabend. Betroffen seien Hamburg und Lübeck sowie angrenzende Ortschaften. Zuvor hatten Medien berichtet.