07.03.2023, 06:31 Uhr

Störche sind zurück im Norden: Bestand positiv entwickelt

Es „klappert“ wieder in Schleswig-Holstein: Immer mehr Weißstörche sind zurück im Land und bereiten sich auf die Brutsaison vor. Die majestätischen Vögel mit den roten Beinen stehen jetzt wieder auf den Wiesen, hocken in ihren großen Nestern oder drehen Runden am Himmel.