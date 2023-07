Handwerk Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Konjunkturumfrage Stimmung im schleswig-holsteinischen Handwerk verbessert Von dpa | 10.07.2023, 11:43 Uhr

Die Stimmung im schleswig-holsteinischen Handwerk hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres verbessert. In der Konjunkturumfrage der Handwerkskammern Flensburg und Lübeck für diesen Zeitraum meldeten 56 Prozent der teilnehmenden Handwerksbetriebe eine gute, 34 Prozent eine befriedigende und zehn Prozent eine schlechte Geschäftslage. In den meisten Gewerbegruppen des Handwerks sei damit eine bessere Entwicklung eingetreten als noch im Vorquartal erwartet, teilte die Handwerkskammer am Montag mit. Gegenüber dem Vorquartal gab es deutlich weniger Betriebe, die rückläufige Umsätze und sinkende Auftragsbestände meldeten.