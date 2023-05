Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Konjunktur Stimmung bei Unternehmen im Norden hellt sich weiter auf Von dpa | 09.05.2023, 12:09 Uhr

Die Stimmung der Unternehmen in Schleswig-Holstein hat sich im ersten Quartal des Jahres weiter verbessert. Der Konjunkturklimaindex sei von 86,6 auf 96,7 Punkte gestiegen, teilte die IHK Schleswig-Holstein am Dienstag mit. Der Index nähere sich wieder dem langjährigen Durchschnittswert von 109,2 Punkten an.