Restaurant in Kappeln: Für Speisen werden nun bis Ende 2023 nur sieben Prozent Umsatzsteuer fällig. Foto: ronaldbonss.com via www.imago-images.de up-down up-down Entlastungspaket der Ampel Steuervorteil für Restaurants verlängert – so reagiert Schleswig-Holstein Von Henning Baethge | 06.09.2022, 14:15 Uhr

Die Ampelkoalition in Berlin verlängert die Umsatzsteuer-Ermäßigung für Speisen in Restaurants. Warum die Gastronomie im Norden trotzdem Kritik übt – und was Schleswig-Holsteins Tourismusminister Claus Ruhe Madsen sagt.