KiWi-Reporter Flensburger Sternekoch Quirin Brundobler macht auch aus Sellerie Desserts Von Clara Frischkemuth und Hannah Pehmöller | 20.08.2023, 15:04 Uhr Quirin Brundobler hat eine Lunchbox für die KiWi-Reporter gepackt. Foto: Jannes Martensen up-down up-down

Mit einem Michelin-Stern wird man als Koch berühmt. Der Flensburger Quirin Brundobler hat es mit dem Restauraunt „Das Grace“ geschafft. Den KiWi-Reportern verrät der Sternekoch, was bald auf die Karte kommt – und was er in seine Brotdose packt.