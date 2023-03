Ein Prosit auf den Suizid - Susanne Höhne nimmt auf der Bühne als Sterbewillige Abschied von ihrem Mann (Robert Brandt). Foto: Kerstin Schomburg up-down up-down Theater Lübeck Sterbehilfe auf einer klinischen Theaterbühne in Lübeck Von Karin Lubowski | 31.03.2023, 14:39 Uhr

Malte C. Lachmann stellt die gesellschaftliche Diskussion um den selbstbestimmten Tod dort auf die Bühne, wo Mediziner lebensentscheidende Fragen untersuchen, im „Center of Brain, Behavior and Metabolims“ am Universitätsklinikum in Lübeck.