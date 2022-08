Zwar fällt die Ernte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr gut aus, doch die Preise für Lebensmittel werden wohl auch in Zukunft weiter steigen. Viele Bürger müssen wegen hoher Energiekosten ohnehin schon tief in die Tasche greifen. Doch wirkt sich das auch auf den Einkauf aus?

Wir möchten heute von Ihnen wissen, ob Sie wieder preisbewusster einkaufen und dafür auch die Discounter statt den Wochenmarkt vorziehen. Stimmen Sie – auch ohne Abo – ab.