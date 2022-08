Maria Mantwill (links) kauft strategisch und immer mit einem Einkaufszettel ein. Inga Gercke hingegen ist die klassische Impulskäuferin. Doch spart man beim Einkaufen mit Zettel wirklich so viel Geld. Ein Experiment zeigt das Ergebnis. FOTO: Michael Staudt up-down up-down Sechs Spar-Tricks für den Supermarkt Unterschiedliche Einkaufstypen im Vergleich – was bringen Einkaufszettel und Co wirklich? Von Inga Gercke | 04.08.2022, 15:17 Uhr

Zwei Freundinnen, zwei Einkaufstypen. Ist an der These, dass Einkaufszettel sparen Geld, wirklich was dran? Eine Expertin verrät, was die Liste alles kann und wo sich noch mehr Spartipps verstecken.