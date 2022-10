Formulare für die Förderung gibt es bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Foto: IMAGO/Christian Spicker up-down up-down Energiekrise in Deutschland 2022 Ab November können alle Betriebe aus SH günstige Kredite bekommen Von Kay Müller | 27.10.2022, 05:26 Uhr

Mit Darlehen der Investitionsbank will die Landesregierung, durch steigende Energiepreise in Not geratene Betriebe stützen. Das Geld könnte schon in wenigen Wochen fließen.