Regierung Stegner: Müssen Ampel-Politik besser verkaufen Von dpa | 04.10.2023, 13:19 Uhr | Update vor 45 Min. Bundestag Foto: Julian Weber/dpa/Archivbild

Der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) hat Verbesserungsbedarf bei der Außendarstellung der Ampel-Koalition angemahnt. „Es hat niemand etwas davon, wenn man ständig Streitereien aufführt“, sagte Stegner am Mittwoch in Kiel. Das Ergebnis ließe sich an Wahlergebnissen ablesen. „Weder die FDP noch die Grünen noch die SPD profitiert in irgendeiner Weise davon, sondern die Opposition tut es.“