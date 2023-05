Badewetter Foto: Frank Hammerschmidt/dpa up-down up-down Freizeit Start der Badesaison: Ministerium sieht gute Wasserqualität Von dpa | 31.05.2023, 11:09 Uhr

Zum Start der Badesaison am 1. Juni ist die Wasserqualität der Gewässer in Schleswig-Holstein nach Angaben des Gesundheitsministeriums sehr gut. Bisher wurden rund 290 Proben genommen, wie das Ministerium am Mittwoch berichtete. Beobachtet wird die Badewasserqualität in diesem Sommer neu in Olpenitz (Schleimündung) und Hasselfelde (Kieler Förde). Das Land biete mit seiner Lage zwischen den Meeren sowie den Seen und Flüssen viele Möglichkeiten für ein gesundes Bad in natürlicher Umgebung, sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). „Das bestätigen die erfreulichen Messergebnisse der Vorsaison eindrucksvoll.“