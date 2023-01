Fernsehkoch Lafer Foto: Tim Vogel/dpa/Archivbild up-down up-down Ausstellungen Starkoch Lafer kommt zur Ausstellungseröffnung „Grass kocht“ Von dpa | 31.01.2023, 17:16 Uhr

Der Leidenschaft von Günter Grass für alles Kulinarische und dessen Zubereitung widmet sich eine Sonderausstellung, die am 1. März (19.30 Uhr) in der Kulturwerft Gollan eröffnet wird. An dem Abend werde Schauspielerin Helene Grass - Tochter von Günter Grass - Passagen aus dem Roman „Der Butt“ lesen, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Dienstag mit. Auch der Starkoch Johann Lafer wird den Angaben zufolge zur Eröffnung erwartet.