Braunes Torfmoos (Sphagnum fuscum) in der Nahaufnahme. Es ist dank Wiedervernässung der Moore wieder in Schleswig-Holstein ansässig. Foto: CC BY-SA 3.0 up-down up-down Fund im Hartshoper Moor Nach Jahrzehnten wächst das Fuchsbraune Torfmoos wieder in Schleswig-Holstein Von dpa | 14.02.2023, 11:28 Uhr

Entwässerung und Torfgewinnung hatten das Fuchsbraune Torfmoos in SH verschwinden lassen. Jetzt ist es in einem Moor in Sophienhamm wieder aufgetaucht. Es ist ein Erfolg der Wiedervernässung.