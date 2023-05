„Möge die Macht mit dir sein“. Auch Nicht-Fans kennen diese Worte aus der bekannten Saga Star Wars. Auf Englisch lautet der Spruch: „May the Force be with you“. Was das mit dem 4. Mai zu tun hat? Ganz einfach: Auf Englisch klingt „May, the fourth“ eben wie der bekannte Spruch, den sich vor allem Jedi gegenseitig oft zum Abschied mitgeben.

Seit der erste Film in den 70er Jahren in den Kinos erschien, ist das Universum rund um Luke, Leia und Han Solo stetig gewachsen. Neben Filmen gibt es eine Vielzahl an Büchern, Comics und Videospielen.

Spätestens seit Disney die Zügel jedoch in der Hand hat, ist die Fangemeinde gespalten. Waren Episode I-III schon oft Streithema, haben viele dem Franchise seit Episode VII und insbesondere Episode VIII den Rücken gekehrt.

Das hält die Macher jedoch nicht davon ab, immer weitere Geschichten zu erfinden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass es einen neuen Film geben wird, der nach Episode IX spielen und wieder Protagonistin Rey in den Fokus stellen soll.

Die Macher wollen immer neue Zielgruppen ansprechen, vergraulen damit aber auch eingefleischte Fans. Wir wollen daher von Ihnen wissen, ob sie (noch) Fan von Star Wars sind.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.