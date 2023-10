Lübeck Stadt verbietet nicht angemeldete pro-palästinensische Demos Von dpa | 20.10.2023, 17:47 Uhr | Update vor 1 Std. Daniel Günther Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down

In Lübeck sind vom 21. Oktober an alle nicht angemeldeten pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Das gelte zunächst bis zum 25. Oktober, teilte die Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Lübeck dulde keinerlei Antisemitismus, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) zur Begründung laut Mitteilung.